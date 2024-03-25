Ферстаппен не смог превзойти рекорд Хэмилтона по гонкам подряд в очковой зоне

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен впервые с 2022 года сошёл с дистанции, из-за чего оборвалась его серия по гонкам подряд, в которых он набирал очки. До Гран-при Австралии таких гонок было 43. Лидером по этому показателю является пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (44 гонки).

© Чемпионат.com

Серия Ферстаппена началась с Гран-при Эмилии-Романьи 2022 года и продолжалась до Мельбурна-2024. Напомним, в Мельбурне Ферстаппен сошёл из-за проблем с тормозной системой: на болиде Ферстаппена загорелись тормоза справа сзади. Макс медленно доехал до боксов и сошёл в них.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Японии, состоится с 5 по 7 апреля.

Отметим также, что после схода на Гран-при Австралии у Макса оборвалась серия из девяти побед.