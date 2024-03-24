В «Астон Мартин» признались, что «удивлены» штрафом Алонсо
Глава «Астон Мартин» Майк Крак прокомментировал штраф, полученный пилотом Фернандо Алонсо на Гран-при Австралии.
«Сегодня в «Альберт-парке» мы провели сильную гонку и заработали 12 очков в чемпионате. Это заслуга обоих гонщиков, которые превратили наши позиции на стартовой решетке в очки, используя две совершенно разные шинные стратегии. Лэнс хорошо ездил весь уик-энд и сохранил эту форму до клетчатого флага. В гонке Фернандо помог виртуальный автомобиль безопасности — было удивительно видеть, как он опустился на P8 после штрафа, но мы должны принять это решение. Это не отвлекает от позитивного дня. Приказы с пит-уолла были точными, а в оперативном плане вся команда сработала отлично», — приводит слова Крака пресс-служба команды.
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