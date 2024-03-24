Вольф высказался о своем будущем в «Мерседесе» после Гран-при Австралии

Глава «Мерседеса» Тото Вольф отреагировал на провальное выступление команды на Гран-при Австралии.

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Напомним, Льюис Хэмилтон сошёл на 16-м круге из-за поломки мотора, а на предпоследнем круге разбился Джордж Расселл, попытавшийся обогнать Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».