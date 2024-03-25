Хорнер ответил на вопрос о возможном переходе Сайнса в Red Bull

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о возможном переходе испанского пилота Карлоса Сайнса в австрийскую команду. Напомним, по окончании нынешнего сезона Формулы-1 Сайнс покинет итальянский гоночный коллектив «Феррари».

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«Может ли Сайнс вернуться? Принимая во внимание такое выступление, нельзя исключать никакой возможности. Но мы не хотим торопиться. Сейчас мы никуда не спешим. Похоже, Карлос стал нашим главным соперником», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

Сайнс стал победителем недавнего Гран-при Австралии. В настоящий момент в активе испанца 40 очков в общем зачёте пилотов. Он занимает четвёртое место. Возглавляет зачёт гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 51 балл.