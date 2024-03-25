Вольф эмоционально высказался о положении дел у Mercedes

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о нынешнем положении дел у немецкой команды.

© Чемпионат.com

«Тяжело, очень тяжело. Я бы солгал, если бы сказал, что в какой-то момент чувствовал что-то позитивное по поводу нынешней ситуации. В такие мгновения нужно просто преодолеть негативные мысли и сказать: «Мы всё исправим». Сейчас кажется, что всё очень непросто. Мы начали этот сезон с убеждением, что машина будет лучше, чем в прошлом году. Тяжёлое время», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

После трёх Гран-при нынешнего сезона Формулы-1 «Мерседес» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 26 очков. Возглавляет зачёт гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», на счету которого 97 баллов.