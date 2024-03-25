Леклер сделал заявление о будущем Сайнса в «Ф-1»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о своём товарище по команде Карлосе Сайнсе. У Шарля поинтересовались, считает ли он, что Карлоса недооценивают.

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«Я думаю, все знают, как сильно Карлоса ценят в паддоке. Он один из гонщиков с самым высоким рейтингом. Именно поэтому я много раз говорил, что не слишком беспокоюсь о его будущем. Ведь я уверен, что многие руководители команд, хоть сам он об этом не говорит, наверняка общаются с ним. И я уверен, что у него будет много вариантов. Ему просто останется сделать лучший выбор для своей карьеры», — приводит слова Леклера пресс-служба Международной автомобильной федерации.

Напомним, Сайнс стал победителем недавнего Гран-при Австралии. Леклер показал второй результат.

По окончании нынешнего сезона Сайнс покинет «Феррари».