Названы планы Red Bull и Ferrari относительно обновлений на ГП Японии

Австрийская команда Формулы-1 собирается представить первый пакет обновлений на предстоящем Гран-при Японии. Об этом информирует Formu1a.uno.

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Сообщается, что в Сузуке у «Ред Булл» появится новое днище. При этом отмечается, что, перехода на концепцию нулевых понтонов zeropod в Японии не будет.

Кроме того, сообщается, что незначительное обновление к предстоящему этапу проведёт и «Феррари». При этом основные новинки итальянская команда представит на Гран-при Эмилии-Романьи в середине мая.

Напомним, Гран-при Японии состоится с 5 по 7 апреля. В настоящий момент «Ред Булл» и «Феррари» занимают первое и второе место в Кубке конструкторов, имея в активе 97 и 93 очка соответственно. Топ-3 замыкает «Макларен» (55 баллов).