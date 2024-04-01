Эксперт объяснил, почему Сайнс не захочет переходить в Red Bull

Испанский гонщик Карлос Сайнс понимает, что не сможет составить конкуренцию Максу Ферстаппену в «Ред Булл». Такое мнение в подкасте F1 Nation высказал эксперт и журналист Фред Ферре. Карлос покинет «Скудерию» по окончании этого сезона.

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