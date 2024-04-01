Владельцы «Формулы‑1» объявили о покупке мотогоночной серии MotoGP

Американская компания Liberty Media объявила о заключении соглашения по приобретению прав на чемпионат мира по шоссейно‑кольцевым мотогонкам (MotoGP), сообщает пресс‑служба мотогонок.

Dorna Sports, эксклюзивный владелец коммерческих и телевизионных прав на MotoGP, останется независимой компанией, входящей в состав группы Liberty Media Formula One Group. Генеральный директор Кармело Эспелета сохранит свою должность.

— Liberty Media приобретет около 86% акций Dorna. Стоимость сделки составляет 4,2 миллиарда евро, а стоимость акционерного капитала — 3,5 млрд, при этом ожидается, что существующий долг MotoGP останется неизменным после закрытия сделки Ожидается, что сделка будет завершена к концу 2024 года и зависит от получения разрешений и одобрений со стороны антимонопольных органов и органов по защите иностранных инвестиций в различных юрисдикциях, — говорится в релизе.

Компания Liberty Media также владеет коммерческими правами на «Формулу‑1».