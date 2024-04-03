Хэмилтон высказался о мотивации на этот сезон

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон рассказал о том, что он мотивирован показать максимальный результат в составе «Мерседеса» в этом сезоне, несмотря на то что он уже подписал контракт с «Феррари» на сезон-2025.

© Чемпионат.com

«Мои обязательства перед командой точно такие же, как и в предыдущие годы: Я хочу уничтожить все остальные команды. Мы хотим победить их. Мой подход остаётся прежним, до самого конца. И я не могу позволить своим мыслям слишком сильно отвлекаться на то, что будет потом. По-настоящему ты сможешь использовать это только в следующем году», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

Ранее Хэмилтон рассказал, чем он планирует заниматься после окончания своей спортивной карьеры в Формуле-1.