Шумахер назвал команду с наивысшими шансами получить Ферстаппена

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мыслями о шансах гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена оказаться в «Мерседесе». По мнению Шумахера, вариант с немецкой командой является наиболее реалистичным из всех возможных, в случае если Макс всё-таки захочет сменить обстановку.

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