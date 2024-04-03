Феттель предупредил Ferrari по поводу перехода Хэмилтона

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель поделился мнением о решении гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона перейти в «Феррари». Льюис сменит команду в 2025 году.

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«Шарль здорово выступает и с ним легко. Он очень быстр, очень конкурентоспособен. Но то же самое можно сказать и про Льюиса. Так что, думаю, команда столкнётся со сложностями в части управления», — приводит слова Феттеля Sky Sports.

Напомним, новость, что Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона 2024 года, появилась 1 февраля. Ранее сообщалось, что совокупные доходы Хэмилтона в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год. В настоящий момент Льюис занимает десятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе восемь очков. Лидирует Макс Ферстаппен из «Ред Булл. На его счету 51 балл.