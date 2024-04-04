Макс Ферстаппен намекнул на условие, которое оставит его в Red Bull

На фоне слухов о возможном уходе Макса Ферстаппена из Red Bull голландец сделал прозрачный намёк, что его сотрудничество с австрийским коллективом зависит от того, останется ли в команде её главный конструктор Эдриан Ньюи или нет.

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«Над машиной работает много людей, так что это работа всей команды, которая должна объединиться под общим началом. Идеи каждого сотрудника принимаются во внимание, и вы строите болид. Так что да, конечно, наличие в команде такого человека, как Эдриан Ньюи, я думаю, это огромный стимул для всех, и многие люди работают вместе, чтобы создать машину, которая у нас есть сегодня», — заявил Макс Ферстаппен Daily Mirror.

Напомним, ранее появилась информация, что в работе с Эдрианом Ньюи заинтересованы как заводская немецкая команда Mercedes-AMG, так и британский коллектив Aston Martin, которые, как полагается, уже сделали предложение конструктору Red Bull.