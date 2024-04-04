Макс Ферстаппен намекнул на условие, которое оставит его в Red Bull
На фоне слухов о возможном уходе Макса Ферстаппена из Red Bull голландец сделал прозрачный намёк, что его сотрудничество с австрийским коллективом зависит от того, останется ли в команде её главный конструктор Эдриан Ньюи или нет.
«Над машиной работает много людей, так что это работа всей команды, которая должна объединиться под общим началом. Идеи каждого сотрудника принимаются во внимание, и вы строите болид. Так что да, конечно, наличие в команде такого человека, как Эдриан Ньюи, я думаю, это огромный стимул для всех, и многие люди работают вместе, чтобы создать машину, которая у нас есть сегодня», — заявил Макс Ферстаппен Daily Mirror.
Напомним, ранее появилась информация, что в работе с Эдрианом Ньюи заинтересованы как заводская немецкая команда Mercedes-AMG, так и британский коллектив Aston Martin, которые, как полагается, уже сделали предложение конструктору Red Bull.