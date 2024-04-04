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Алонсо признал, что уход Ферстаппен из «Ред Булл» может повлиять на его карьеру

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо признал, что уход Макса Ферстаппена из «Ред Булл» может сыграть определенную роль в том, решит ли он уйти из Формулы-1 в конце 2024 года.

Алонсо признал, что уход Ферстаппена из Red Bull может повлиять на его карьеру
© Чемпионат.com
«Конечно, если Макс покинет «Ред Булл», это может повлиять на ситуацию. Но я думаю, что вероятность этого равна нулю. Так что я не думаю об этом слишком много. Я хочу сосредоточиться на своих делах здесь и только на этой гонке, прежде чем пытаться принять решение о том, буду ли я продолжать гоняться, и если буду продолжать, то где будут наилучшие возможности для дальнейшей карьеры. Слухов вокруг всегда много, и я никогда в них не вникаю. Почему я думаю, что Ферстаппен не уйдет? Я не знаю. Это мое ощущение», — приводит слова Алонсо Racingnews365.
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