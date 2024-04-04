Хельмут Марко может покинуть Red Bull после Гран-при Японии

Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко может покинуть австрийскую компанию ещё до конца 2024 года. По слухам, специалист может быть отстранён от работы уже после Гран При Японии, а за этим отстранением последует увольнение Марко из Red Bull, что может спровоцировать дальнейшие уходы, включая чемпиона Формулы 1 Макса Ферстаппена и главного конструктора Эдриана Ньюи.

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По информации Auto Bild, ситуацию усугубило желание австрийских совладельцев Red Bull отказаться от команды Формулы 1 и отдать её целиком в собственность тайских акционеров компании и Кристиана Хорнера, чтобы они вели оба (включая Visa Cash App RB) проекта в чемпионате мира своими силами и не ассоциировались с материнской компанией. С учетом того, что Марко связан с австрийскими акционерами, после такого шага Хельмут с большой вероятностью оставит коллектив.

Ожидается, что Хельмут Марко либо станет консультантом, либо вовсе прекратит работу в автоспорте. За этим может подтвердиться переход голландца Макса Ферстаппена в заводскую команду Mercedes-AMG, а также подписание контракта Эдрианом Ньюи с заводским же коллективом Aston Martin, который заинтересован в специалисте.