Хельмут Марко может покинуть Red Bull после Гран При Японии
Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко может покинуть австрийскую компанию ещё до конца 2024 года. По слухам, специалист может быть отстранён от работы уже после Гран При Японии, а за этим отстранением последует увольнение Марко из Red Bull, что может спровоцировать дальнейшие уходы, включая чемпиона Формулы 1 Макса Ферстаппена и главного конструктора Эдриана Ньюи.
По информации Auto Bild, ситуацию усугубило желание австрийских совладельцев Red Bull отказаться от команды Формулы 1 и отдать её целиком в собственность тайских акционеров компании и Кристиана Хорнера, чтобы они вели оба (включая Visa Cash App RB) проекта в чемпионате мира своими силами и не ассоциировались с материнской компанией. С учетом того, что Марко связан с австрийскими акционерами, после такого шага Хельмут с большой вероятностью оставит коллектив.
Ожидается, что Хельмут Марко либо станет консультантом, либо вовсе прекратит работу в автоспорте. За этим может подтвердиться переход голландца Макса Ферстаппена в заводскую команду Mercedes-AMG, а также подписание контракта Эдрианом Ньюи с заводским же коллективом Aston Martin, который заинтересован в специалисте.