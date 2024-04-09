Марко высказался о Сайнсе, которого связывают с возможным переходом в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением об испанском гонщике «Феррари» Карлосе Сайнсе, кандидатуру которого в последнее время связывают с австрийской командой. Напомним, по окончании нынешнего сезона Формулы-1 Карлос покинет «Феррари». На его место придёт британский гонщик Льюис Хэмилтон, который сейчас выступает за «Мерседес».

«Сайнс находится сейчас в невероятной форме. Он пришёл в Формулу-1 через «Ред Булл», и у него был очень хороший год в «Торо Россо». Конечно, Сайнс – это имя, которое нужно держать в уме», — приводит слова Марко Sky Sport Germany.

В настоящий момент Сайнс занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 55 очков. Лидером является Макс Ферстаппен из «Ред Булл», на счету которого 77 очков.