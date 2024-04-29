В Абу-Даби прошли первые гонки беспилотных автомобилей

Дебют Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL) в эти выходные позволил заглянуть в будущее автоспорта — будущее, которое, по крайней мере, на данный момент выглядит несуразно. Но это пока.

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Несмотря на то, что историческое событие было полноценным, от старта до финиша, путь был далеко не гладким. Квалификация превратилась в хаотичный балет из поворотов, вращений и необъяснимых пит-стопов. Суперкары Dallara без водителя, оснащенные камерами и новейшим программным обеспечением, с большим трудом преодолевали трассу Yas Marina Circuit.

Дикторы давали комментарии, наполненные заявлениями о «расширении границ науки», когда… автомобили необъяснимым образом съезжали с трассы или выполняли импровизированные пируэты.

Но помните: автономные гонки только начинаются. Этим самоуправляемым гонщикам предстоит пройти долгий путь, прежде чем они смогут бросить вызов человеческим водителям на трассе. И хотя прогресс, достигнутый с момента первого полноценного заезда Roborace в 2017 году, неоспорим, мы все еще находимся на ранней стадии.