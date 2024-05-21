Исторические выплаты Ferrari в «Формуле-1» ограничат с 2026 года

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» по условиям нового Договора согласия, который вступит в силу в 2026 году, сохранит исторические выплаты, однако их сумма будет ограничена. Об этом информирует Motorsport.

© Чемпионат.com

Обсуждение условий нового Договора согласия между командами Формулы-1 и Liberty Media проходят в настоящий момент. Проект общих условий недавно был разослан гоночным коллективам для ознакомления.

В соответствии с нынешним договором, которое действует с 2021 по 2025 год, команды получают 50% прибыли Формулы-1, если она не превышает определённую сумму. При актуальном уровне доходов, превысившем $3 миллиарда в прошлом году, командам достаётся 45% прибыли.

«Феррари» – единственная команда, которой присуждается дополнительная историческая выплата. В настоящий момент дополнительный бонус составляет не менее 5% от призового фонда. Если призовые составляют $ 1,6 миллиарда, максимальный бонус для «Скудерии» составляет 10%.

По сведениям источника, новый Договор согласия предлагает, что бонусные выплаты «Феррари» была ограничены 5% независимо от уровня призового фонда.