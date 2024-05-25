Ферстаппен прервал серию по завоёванным подряд поулам и не смог обойти Сенну

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не сумел в девятый раз подряд завоевать поул-позишен, став лишь шестым в квалификации Гран-при Монако Формулы-1. Таким образом, серия голландца остановилась на отметке в восемь поулов и он не сумел стать единоличным обладателем рекорда — серия из восьми поул-позишен также на счету Айртона Сенны.

Серия Ферстаппена продолжалась с прошлогоднего Гран-при Абу-Даби – последнего этапа сезона-2023. В этом году до Монако нидерландец выиграл все квалификации состоявшихся гоночных уикендов.

Последним пилотом, выигрывавшим поул до серии Макса, являлся Шарль Леклер. Пилот «Феррари» завоевал его на прошлогоднем Гран-при Лас-Вегаса. Теперь же монегаск стал и первым гонщиком, кто взял поул после серии Ферстаппена.