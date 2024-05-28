Вольф ответил на вопрос о возможном переходе Ферстаппена и Марко в Mercedes

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о возможном переходе в команду нидерландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. У Вольфа поинтересовались, может ли вместе с Максом в «Мерседес» перейти советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко, с которым пилот в хороших отношениях.

© Чемпионат.com

«Возможно ли, что Макс Ферстаппен и Хельмут Марко окажутся в «Мерседесе» в 2026 году? Дело не столько в Максе, сколько в людях, которые мыслят одинаково. Скажем так: в Формуле-1 возможно всё», — приводит слова Вольфа oe24.at.

В настоящий момент «Мерседес» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 96 очков. «Ред Булл» лидирует с 276 баллами.

Ранее Вольф рассказал об ошибке, совершённой командой в гонке Гран-при Монако.