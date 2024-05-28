Названа вероятная должность Маттиа Бинотто в случае прихода в Aston Martin

Бывший руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто может получить должность технического директора в британской команде Формулы-1 «Астон Мартин». Об этом информирует Motorsport-Total. Ранее этот пост в гоночном коллективе занимал Эндрю Грин.

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Сообщается, что в случае прихода в «Астон Мартин» Дэн Фэллоуз окажется в подчинении Бинотто, хотя Фэллоуз по-прежнему будет отвечать за проектирование автомобиля. Маттиа же сможет сосредоточиться над решением технических вопросов.

Напомним, о решении Бинотто покинуть пост руководителя «Феррари» стало известно в конце ноября 2022 года. Причиной называлось недоверие к Бинотто со стороны президента компании Джона Элкана. В итальянской команде его заменил Фредерик Вассёр.