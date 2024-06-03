Ральф Шумахер: Ферстаппен будет искать лучшую машину, и сейчас она не у «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мыслями на тему потенциального ухода гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена из австрийской команды.

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«Можно ли перестать говорить о возможном переходе Ферстаппена в «Мерседес»? Абсолютно нет, я так не думаю. Макс будет искать лучшую машину. И одно предельно ясно: на данный момент это не «Ред Булл». У «Макларена» наиболее совершенный пакет. Болидом «Ред Булл» просто сложно управлять. Думаю, это может стать большой проблемой. И если они не справятся, Макс в какой-то момент дёрнет за канат», — сказал Шумахер на канале Formel1.de в YouTube.

Ранее Ральф поделился мнением о выступлении «Ред Булл» в нынешнем сезоне Формулы-1.

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