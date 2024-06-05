Ферстаппен впервые отреагировал на новый контракт Переса с Red Bull

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о новом контракте Серхио Переса с австрийской командой. Вчера, 4 июня, «Ред Булл» объявил, что Серхио будет выступать в их составе до 2026 года включительно.

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«Это отличная новость. Чеко подписал контракт с командой до 2026 года, и я рад, что мы сможет продолжить наше успешное партнёрство, которое наладили в течение последних нескольких лет. В прошлом году у нас выдался рекордный сезон. У нас очень сильная команда, поэтому мы с нетерпением ждём возможности развить этот успех и в следующие два года», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».



В настоящий момент Ферстаппен занимает первое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 169 очков. Перес располагается на пятой позиции (107 баллов).