Стали известны подробности нового контракта Переса с Red Bull Racing

Немецкий Bild вслед за Motorsport-Total сообщил о том, что Серхио Перес продлил контракт с командой Red Bull Racing.

Мексиканский пилот останется в команде как минимум до конца сезона-2025. Соглашение подписано по схеме «1+1», т.е. включает в себя опцию продления со стороны команды на 2026 год.

Сообщается, что договоренность между Пересом и Red Bull Racing была достигнута более недели назад. Последние детали стороны уладили перед Гран При Монако.

Таким образом, дело осталось лишь за официальным заявлением, которое, как ожидается, будет сделано в течение ближайших нескольких дней.