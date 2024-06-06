Aston Martin может усилиться командой специалистов Ferrari
Итальянский журналист и комментатор Формулы 1 Лео Туррини считает, что заводская команда Aston Martin может усилиться действующими и бывшими сотрудниками заводской команды Ferrari, которых намерен нанять владелец британского коллектива Лоуренс Стролл.
«Итак, дела обстоят вот так. Стролл-старший пытается переманить Энрико Кардиле у Ferrari. Владелец Aston Martin сделал предложение техническому директору итальянской команды. Это знают все в отрасли и в Маранелло тоже. Кардиле, замечательный человек, обдумывает это предложение. У нынешнего директора Ferrari в Aston Martin есть важные друзья. Роберто Федели, давний менеджер по продукции Ferrari, был его наставником, когда Энрико работал над серийными автомобилями. Сейчас Федели проектирует для Aston Martin великолепные cпорткары. А одним из старших консультантов Стролла является Амедео Фелиса, бывший генеральный директор Ferrari при Луке ди Монтедземоло. Добавлю, что там же, в Aston, работают Марко Маттиаччи (помните его?) и отважный Ринато Бизиньяни, который лет десять назад занимался коммуникациями в Маранелло. Такое воссоединение вполне возможно. Стролл очень убеждён в том, что выиграет чемпионат мира Формулы 1 после 2026 года, когда в его распоряжении будет хороший мотор Honda. Кстати, отец Лэнса тоже скоро сменит руководителя команды — он видит на этой роли другого экс-сотрудника Ferrari, Маттиа Бинотто, у которого, кстати, никогда не было проблем с Кардиле. Наконец, на заднем плане витает призрак Эдриана Ньюи — представьте, если бы он тоже не соблазнился предложением Лоуренса», — заявил Лео Туррини QNMotori.