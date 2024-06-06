Aston Martin может усилиться командой специалистов Ferrari

Итальянский журналист и комментатор Формулы 1 Лео Туррини считает, что заводская команда Aston Martin может усилиться действующими и бывшими сотрудниками заводской команды Ferrari, которых намерен нанять владелец британского коллектива Лоуренс Стролл.

© autosport.com.ru