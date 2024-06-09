Японский миллиардер разбился во время гонок

Миллиардер Юсаку Маэдзава был госпитализирован после аварии в автогонке. Он участвовал в соревнованиях в качестве водителя, сообщает NHK.

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Инцидент произошел в воскресенье, 9 июня.

«Во время гонки на автодроме в городе Мурата префектуры Мияги произошла авария. Бизнесмен Юсаку Маэдзава, участвовавший в ралли в качестве водителя, был доставлен в больницу», — сообщает телеканал.



Позже Маэдзава написал в соцсети, что с ним все в порядке. «Травмы оказались незначительными», и медики отпустили его домой.

Маэдзава 48 лет, ему принадлежит онлайн-магазин одежды Zozotown. Состояние японца оценивается в 1,35 миллиарда долларов.