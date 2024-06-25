Вольф высказался о кандидатуре Окона на место в «Мерседесе»

Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о кандидатуре пилота «Альпин» француза Эстебана Окона на место семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтон.

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«На данный момент я не считаю, что это произойдёт. Но мы хотим оттягивать решение как можно дольше, чтобы оставаться гибкими. Что же касается Сайнса, то я не хотел заставлять его ждать. Думаю, мы не сможем принять решение до ноября», — приводит слова Вольфа издание GPBlog.



Напомним, Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и станет пилотом «Феррари» в паре с монегаском Шарлем Леклером. По информации медиа, совокупные доходы британца в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год.

Ранее в интервью Вольф ответил на вопрос о возжможных переговорах с Максом Ферстаппеном.