Култхард предупредил Ферстаппена

Бывший пилот команды «Ред Булл» Дэвид Култхард прокомментировал нынешнюю ситуацию в личном зачёте пилотов и оценил шансы Макса Ферстаппена на новый титул.

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«Если вы посмотрите на время прохождения круга каждого из 20 пилотов, то увидите, что результаты плотнее, чем когда-либо прежде в истории Формулы-1. Соперники стали ближе к «Ред Булл». Вот почему мы можем наблюдать, что Серхио Перес, который в среднем уступал две-три десятых напарнику, едет медленнее Макса почти на секунду. Мексиканец продолжает всё больше скатываться в конец первой десятки. Так что Ферстаппену действительно придётся усердно поработать для дальнейших побед. Теперь всё ещё больше зависит от того, подходит ли ваша машина конкретной трассе, теперь нельзя всё перекрыть большим преимуществом машины, коллективы равны. Также ещё важнее, будет ли ваше направление модификаций хорошо работать до конца сезона. Поэтому на данный момент Максу Ферстаппену ничего не гарантировано», — заявил Култхард в интверью Channel 4.



На данный момент Ферстаппен занимает первое место в личном зачёте, имея на счету 219 очков. Его напарник Серхио Перес идёт на пятом месте со 111 очками.