Ферстаппен обвинил Хорнера в попытке саботажа

Бывший пилот Формулы-1 Йос Ферстаппен выступил с обвинительной речью в адрес руководителя команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера из-за сорвавшегося выступления Йоса на ежегодном Параде Легенд перед Гран-При Австрии.

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«За последние несколько дней я слышал из разных источников, что Кристиан Хорнер сделал все возможное, чтобы саботировать мое выступление и гарантировать, что ничего не будет снято со мной на видео в форме «Ред Булл». Тогда я думаю: «Скажи это мне в лицо». Я не заслужил такого отношения и меня это очень разочаровывает», — заявил отец Макса Ферстаппена журналистам Racingnews365.



Ферстаппен, отец сына Макса, трехкратного чемпиона Формулы-1, должен был управлять автомобилем RB8 2012 года, который помог Себастьяну Феттелю завоевать третий из четырех подряд титулов. Парад легенд стал ежегодным мероприятием в выходные дни Гран-при Австрии, на котором несколько известных автомобилей и гонщиков выезжают на трассу Ред Булл Ринг для показательных кругов.