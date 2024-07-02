Стюард объяснил, почему Ферстаппену дали десятисекундный штраф за контакт с Норрисом

Бывший гонщик Формулы-1 Джонни Херберт, приглашённый ФИА в качестве третьего стюарда Гран-при Австрии, объяснил, как было принято решение о штрафе пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Напомним, за шесть кругов до финиша гонки Ферстаппен столкнулся с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом. После чего гонщику «Ред Булл» пришлось заехать в боксы для замены колеса, он получил десятисекундный штраф и в результате стал пятым, а Норрис сошёл с дистанции.

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