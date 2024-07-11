Каримов стал победителем седьмого этапа «Шелкового пути»

Экипаж Богдана Каримова, представляющий российскую команду «КАМАЗ-мастер», стал победителем седьмого этапа престижного ралли-марафона «Шёлковый путь». Вторым финишировал экипаж Сергея Вязовича команды «МАЗ-СПОРТавто». А тройку сильнейших замкнул ещё один экипаж «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова.

Седьмой этап «Шёлкового пути» прошёл по маршруту Ховд – Алтай.

Предварительные результаты СУ7 в зачёте грузовиков:

1. Богдан Каримов ( «КАМАЗ-мастер») – 3:50.50.

2. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +0.39.

3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +3.45.

4. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +5.23.

5. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +6.44.

6. Виталий Мурылёв («МАЗ-СПОРТавто») +15.01.

7. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») +19.02.

8. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») +32.42.