Каримов стал победителем седьмого этапа «Шелкового пути»

Каримов стал победителем седьмого этапа «Шёлкового пути», Вязович обошёл Сотникова
Экипаж Богдана Каримова, представляющий российскую команду «КАМАЗ-мастер», стал победителем седьмого этапа престижного ралли-марафона «Шёлковый путь». Вторым финишировал экипаж Сергея Вязовича команды «МАЗ-СПОРТавто». А тройку сильнейших замкнул ещё один экипаж «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова.
Седьмой этап «Шёлкового пути» прошёл по маршруту Ховд – Алтай.
Предварительные результаты СУ7 в зачёте грузовиков:
1. Богдан Каримов ( «КАМАЗ-мастер») – 3:50.50.
2. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +0.39.
3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +3.45.
4. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +5.23.
5. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +6.44.
6. Виталий Мурылёв («МАЗ-СПОРТавто») +15.01.
7. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») +19.02.
8. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») +32.42.