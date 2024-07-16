Тото Вольф ответил, чем поражен Хельмут Марко из-за ситуации в Red Bull

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о положении дел в австрийской команде «Ред Булл».

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«Мы с Йосом Ферстаппеном находимся на одной волне и всегда имели хорошие отношения. С Хельмутом Марко в последние годы я хорошо ладил наедине. Я вижу, что его поразил тот факт, что команда больше не имеет той идентичности, которая была раньше. Я думал, что Оливера Минцлаффа наняли, чтобы он жёстко управлял компанией. Но, очевидно, решения принимаются в другом месте», — приводит слова Вольфа FormulaPassion со ссылкой на Kleine Zeitung.



Напомним, зимой в отношении руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера проводилась внутренняя проверка. Босса команды обвиняли в неподобающем поведении к одной из сотрудниц. 28 февраля стало известно, что Кристиан оправдан и сохранит должность в команде.