Hass не вернула «Уралкалию» остаток спонсорских средств

Команда «Формулы-1» Haas не исполнила решение Швейцарского арбитражного трибунала о возврате спонсорских средств и гоночного болида «Уралкалию» после расторжения договора с ним. Об этом говорится в сообщении российской компании.

Там отметили, что 12 июня Haas обязали немедленно вернуть остаток спонсорских средств от расторгнутого с «Уралкалием» договора, включая проценты и издержки на арбитраж. Кроме того команде дали месяц на то, чтобы вернуть компании гоночный болид команды сезона 2021 года.

«Однако, ни денежные средства (а также проценты и издержки) не были выплачены, ни гоночный болид не был возвращен, несмотря на наступление срока исполнения решения трибунала. Haas также оставила без ответа отправленное в начале июля письмо "Уралкалия" с вариантами доставки гоночного болида. Проценты на присужденную денежную сумму продолжают нарастать», — говорится в тексте.



В российской компании назвали действия команды «грубым нарушением решения арбитражного трибунала». В «Уралкалии» пообещали «воспользоваться всеми доступными по закону средствами, чтобы добиться его исполнения».