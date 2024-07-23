Названы претензии Audi к уволенным Зайдлю и Хоффманну

Издание Auto Motor und Sport назвало причину ухода председателя совета директоров «Заубера» Оливера Хоффманна со своей должности. По сведениям источника, на решение уволить Хоффманна повлияли его действия внутри команды. Сообщается, что боссам «Ауди» не понравилось, что он регулярно вмешивался в дела руководителя проекта Формулы-1 Андреаса Зайдля, внося сложности в его рабочий процесс, из-за чего уменьшалась скорость в принятии решений.

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Что касается Зайдля, который также был уволен, то, как сообщает Motorsport Italia, на это решение повлиял тот факт, что он не сумел переманить в команду инженеров, а также подписать второго пилота, при том что на это был выделен бюджет в размере € 100 млн на три сезона.

Напомним, на смену Хоффманну и Зайдлю придёт экс-руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто.