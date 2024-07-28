Пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла дисквалифицировали. Об этом стало известно из официального сообщения стюардов. Таким образом, победителем Гран-при Бельгии стал его напарник Льюис Хэмилтон.

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Болид Расселла оказался на 1,5 кг легче минимально разрешённой нормы в 798 кг во время взвешивания после финиша гонки. Представители команды «Мерседес» на слушаниях признали, что все процедуры взвешивания были корректными и что это ошибка команды.

Соответсвенно вторым в гонке Гран-при Бельгии стал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, а третьим — гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка:

1. Льюис Хэмилтон.

2. Оскар Пиастри.

3. Шарль Леклер.

4. Макс Ферстаппен.

5. Ландо Норрис.

6. Карлос Сайнс.

7. Серхио Перес.

8. Фернандо Алонсо.

9. Эстебан Окон.

10. Даниэль Риккардо.

11. Лэнс Стролл.

12. Александер Албон.

13. Пьер Гасли.

14. Кевин Магнуссен.

15. Валттери Боттас.

16. Юки Цунода.

17. Нико Хюлькенберг.

18. Логан Сарджент.

Гуаньюй Чжоу — сошёл с дистанции.

Джордж Расселл — дисквалифицирован.