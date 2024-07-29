Фернандо Алонсо: хотел бы спроектировать машину сам

Двукратный чемпион Формулы-1 пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о задачах команды на летней перерыв в Формуле-1.

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«Я хотел бы спроектировать машину сам, но я гонщик и не могу этого сделать. Планы развития на летний перерыв? Не думаю, что что-то запланировано. Наша задача сейчас заключается в том, чтобы понять слабые стороны автомобиля и определить моменты, которые необходимо улучшить», — приводит слова Алонсо Formel1.de.



После Гран-при Бельгии чемпионат уйдёт на паузу до этапа в Нидерландах, который состоится с 23 по 25 августа. Ранее Фернандо прокомментировал тактику одного пит-стопа в гонке Гран-при Бельгии, где он показал девятый результат, а с учётом дисквалификации Джорджа Расселла («Мерседес») стал восьмым.