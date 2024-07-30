Названы два главных претендента на место в Alpine после отказа Сайнса

Французская команда «Альпин» сфокусируется вокруг кандидатур Валттери Боттаса и своего резервиста Джека Дуэна при выборе пилота на оставшееся место в гоночном коллективе. Об этом информирует Crash.net.

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Напомним, по окончании нынешнего сезона команду покинет Эстебан Окон. Ранее другой претендент на место Окона, Карлос Сайнс, подписал контракт с «Уильямсом».

Как отмечается в источнике, «Альпин» остановится на кандидатуре Боттаса, если решит сделать ставку на проверенном опытном пилоте. В случае же, если команда пожелает продвигать свою академию, ставка будет сделана на Дуэна.

Боттас сейчас выступает за «Кик-Заубер». Его контракт с командой рассчитан до конца 2024 года.

В настоящий момент «Альпин» занимает восьмое место в Кубке конструкторов, имея в активе 11 очков.