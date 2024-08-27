Отец Ферстаппена: хорошие специалисты покидают Red Bull, пора задуматься

Йос Ферстаппен, отец трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, обратил внимание на положение дел в «Ред Булл». По словам Йоса, он крайне недоволен сложившейся ситуацией.

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«Пришло время, если ещё не слишком поздно, задуматься. Хорошие специалисты покидают команду. Я очень недоволен тем, что происходит. Приукрашивать ситуацию больше нельзя, она серьёзная», — приводит слова Йоса Bild.

Напомним, в начале следующего сезона гоночный коллектив из Австрии покинет конструктор Эдриан Ньюи, а в конце нынешнего сезона команду покинет спортивный директор Джонатан Уитли.

Ранее Йос выразил мнение, что главе «Ред Булл» Кристиану Хорнеру едва ли удастся исправить нынешнюю сложную ситуацию.