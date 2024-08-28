Williams начал переговоры с Колапинто еще до аварии Сарджента в Зандворте

«Уильямс» начал переговоры с Франко Колапинто ещё до аварии Логана Сарджента в третьей практике Гран-при Нидерландов в Зандворте. Об этом сообщил Last Word on Sports.

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Отмечается, что одна из представительниц аргентинского гонщика Мария Катаринеу рассказала в интервью Fox Sports Argentina, что «Уильямс» впервые начал переговоры с ними в пятницу вечером.