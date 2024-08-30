Ферстаппен ответил на вопрос о борьбе с Норрисом за чемпионство

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос по поводу борьбы за титул в нынешнем сезоне Формулы-1.

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«Преследование Норриса? Пока ничего нельзя рассчитывать. Я просто хочу выигрывать гонки. Осталось девять Гран-при и ещё три спринтерские гонки. Преимущество, которое у меня сейчас, может очень легко измениться. Я знаю, что для победы нужно идеальное завершение сезона, а это сложно», — приводит слова Ферстаппена Motorsport Netherlands.

В настоящий момент Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 295 очков. Второе место занимает Ландо Норрис из «Макларена» (225 баллов), а топ-3 замыкает Шарль Леклер из «Феррари» (192).