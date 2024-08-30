Хэмилтон стал лучшим во второй практике Гран‑при Италии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время во время второй свободной практики Гран‑при Италии «Формулы‑1».

Свой лучший круг представитель Великобритании проехал за 1 минуту 20,738 секунды.

Вторым стал британец Ландо Норрис из «Макларен» (+0,003), третьим — испанец Карлос Сайнс из «Феррари» (+0,103).

Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен («Ред Булл») стал 14‑м, уступив Хэмилтону 0,872 секунды.

Гран‑при Италии пройдет 1 сентября.