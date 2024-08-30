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Хэмилтон стал лучшим во второй практике Гран‑при Италии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время во время второй свободной практики Гран‑при Италии «Формулы‑1».

Хэмилтон стал лучшим во второй практике Гран‑при Италии
© РИА Новости

Свой лучший круг представитель Великобритании проехал за 1 минуту 20,738 секунды.

Вторым стал британец Ландо Норрис из «Макларен» (+0,003), третьим — испанец Карлос Сайнс из «Феррари» (+0,103).

Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен («Ред Булл») стал 14‑м, уступив Хэмилтону 0,872 секунды.

Гран‑при Италии пройдет 1 сентября.

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