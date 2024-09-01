Топ-5 крутых советских грузовиков, которые обожали за рубежом

Вышло видео о грузовиках СССР, которые выпускались и продавались в других странахВосточная Европа, Африка, Латинская Америка – в эти регионы наши грузовики уходили тысячами, их ценили и уважали за надежность и производительность, которые они обеспечивали. Рекордсмен тут, конечно, ГАЗ-51. Причем его не только экспортировали за рубеж, но и выпускали в других странах. В Польше «пятьдесят первый» под именем Lublin делали c 1951 по 1958 год, а сразу по окончании выпуска был развернут выпуск в Китае – уже под названием Yuejin машина собиралась аж до 1987 года и разошлась тиражом почти 162 000 машин. Кроме того, в Северной Корее модель тоже выпускалась – как Syngri 58. А в Финляндии, где до середины 1960-х западных грузовиков было мало из-за недостатка валюты, были даже особые версии ГАЗ-51 — например, с более длинным кузовом. А какие еще грузовики обрели международную славу? Смотрим! Источник: АВТО ИСТОРИЯ