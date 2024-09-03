Aramco и Valvoline стали партнёрами Honda в Формуле 1
С 2026 года заводская команда Aston Martin в Формуле 1 перейдёт на силовые установки Honda. Британский коллектив как минимум на старте проекта будет эксклюзивным партнёром японского автопроизводителя. Теперь стало известно, что действующие спонсоры Aston Martin присоединяются к проекту создания нового силового агрегата.
Нефтегазовая компания Aramco из Саудовской Аравии будет создавать топливо для двигателя, тогда как американский бренд Valvoline займётся разработкой смазочных материалов для силового агрегата. Таким образом все основные компоненты силовой установки определены уже сейчас, что позволит сторонам на ранней стадии создать необходимые материалы с учётом специфики двигателя.
«Эта веха знаменует собой значительный шаг вперед на нашем пути к сезону Формулы 1 2026 года — с целью раздвинуть границы возможного. Сотрудничество с Aramco, Valvoline Global и Honda сейчас развивается быстрыми темпами, и мы на пути к достижению наших амбициозных целей. Совместные усилия по разработке современных видов топлива и смазочных материалов, а также наш новый силовой агрегат Honda, направлены на повышение наших показателей на трассе, и мы уверены, что это партнерство принесёт существенный успех всем участникам», — заявил владелец Aston Martin Лоуренс Стролл.