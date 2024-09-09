Voyah Dreamer: старт продаж нового семейного минивэна с автопилотом 19 сентября

<p>Компания <strong>Voyah </strong>официально объявила о старте продаж 7-местного минивэна <strong>Dreamer </strong>с 19 сентября, сообщает <a href="https://www.32cars.ru/posts/id-5360-bolshoj-semejnyj-miniven-s-osobo-mjagkoj-podveskoj-zhdem-v-rossii" target="_blank" rel="noopener">32cars.ru</a>. Новый MPV поступит на рынок в четырёх конфигурациях с ценами <strong>от 4,38 до 6,15 млн рублей.</strong></p><p>Основной особенностью Dreamer является <strong>система автономного вождения</strong> Huawei QianKun ADS 3.0, включающая передовые технологии, такие как лазерный радар и интеллектуальная парковка. Дизайн минивэна выполнен в стиле Kunpeng с массивной передней решеткой, LED-фарами и современными задними фонарями. Интерьер предлагает компоновку <strong>2+2+3 </strong>с улучшенной мультимедийной системой на базе HarmonyOS и «парящим» центральным экраном. Задние пассажиры могут наслаждаться встроенным развлекательным экраном.</p><p>Dreamer будет доступен в <strong>гибридной </strong>и полностью <strong>электрической </strong>версиях. Гибридная модель обладает суммарной мощностью <strong>571 л.с.</strong>, а электрическая версия —<strong> 435 л.с., </strong>предлагая отличную производительность и комфорт для всей семьи.</p>