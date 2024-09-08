«Все говорили, что моя карьера окончена». Хэмилтон рассказал о своём самом важном решении

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон рассказал о самом важном решении в своей карьере, которое привело его к немыслимому на тот момент успеху.

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В 2008 году Хэмилтон выиграл в составе «Макларена» первый из своих семи титулов, однако четыре года спустя решил уйти в «Мерседес». Этот шаг стал настоящим шоком, поскольку многие считали его неправильным и слишком рискованным. Но с 2014 года «Мерседес» стал доминировать в Формуле-1, и британский гонщик выиграл ещё шесть титулов за семь лет, пока его не сверг с трона Макс Ферстаппен и «Ред Булл».

«Решающий момент в моей карьере? Наверное, когда я решил перейти в «Мерседес». В то время я был в Таиланде, после гонки в Сингапуре, и тогда я принял это решение. Подумал, что хочу совершить прыжок в неизвестность и сделать это вне зависимости от того, что говорят люди.

Почти все советовали мне остаться, но я послушался своей интуиции, и это оказалось для меня лучшим решением. Я был в команде, которая выиграла чемпионат. Я был в «Макларене», у которого была такая замечательная история.

«Мерседес» раньше владел половиной «Макларена», так что частично это была их команда, но затем они разделились и купили свою собственную команду. И хотя они пытались нарастить обороты, у них не было большого успеха. В то время они были пятой или шестой по силе командой, часто финишировали за пределами первой десятки и с трудом набирали очки.

Когда я был чемпионом, люди говорили: «Это худшее решение, которое ты мог принять, это плохая команда, твоя карьера окончена». Все эксперты, все СМИ, все фанаты — все говорили: «Карьере конец».

А потом всё пошло хорошо, и все сказали: «О, это лучшее решение, которое ты принимал», — поделился Хэмилтон в подкасте Performance People.