Hyundai покинет WRC

Чемпионат мира по классическому ралли WRC столкнулся с перспективой серьёзного кризиса — два из трёх действующих участников серии отказались от создания машин по новому техническому регламенту, который должен вступить в силу в 2027 году. Новый ралли-кар не готова строить M-Sport Ford WRT, выступающая на модели Ford, а также заводская команда Hyundai Shell Mobis WRT.

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По информации финского издания TM, южнокорейский автопроизводитель уже уведомил Международную автофедерацию FIA, что останется в WRC до конца сезона 2026 года, пока можно будет использовать существующую технику категории Rally1. Затем Hyundai переключится на участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC, где компания должна быть представлена «гиперкаром» под премиальным брендом Genesis.

Пока официально не объявлено, останется ли в серии Toyota Gazoo Racing WRT, однако японская марка заявила о готовности строить новую технику. При этом планы могут быть скорректированы, если чемпионская команда рискует оказаться единственным участником WRC.