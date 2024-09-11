ФИА назвала двух производителей моторов Ф-1, нарушивших финансовый регламент

Международная автомобильная федерация (ФИА) завершила проверку отчётной документации команды Формулы-1 и производителей силовых агрегатов за период, который закончился 31 декабря 2023 года.

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Проверка отчётной документации продолжалась на протяжении пяти месяцев. В пресс-службе ФИА отметили, что все стороны оказывали полную поддержку в предоставлении необходимой информации на протяжении всего процесса. В результате проверки нарушений лимитов бюджетов выявлено не было. При этом отмечается, что некоторые процедурные нарушения были обнаружены со стороны мотористов «Хонды» и «Альпин». Однако ни японский, на французский производители не превысили потолок бюджета.