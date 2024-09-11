Тото Вольф высказался о предстоящем Гран-при Азербайджана

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о предстоящем выступлении команды на Гран-при Азербайджана. Он состоится с 13 по 15 сентября.

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«Мы отправляемся в Баку с намерением выступить лучше, чем в Зандворте и Монце. Обе гонки были для нас сложными. Наш темп был не таким высоким, как до летнего перерыва, а несколько наших соперников сделали шаг вперёд. В отдельные моменты обоих предыдущих уикендов мы демонстрировали хороший темп, но не смогли добиться этого на постоянной основе. С тех пор мы потратили время на анализ причин этого», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

Ранее Вольф назвал величайшего гонщика Формулы-1 всех времён.