Глава Liberty Media подтвердил, что Хэмилтон хотел купить команду MotoGP
Руководитель Liberty Media Грег Маффей ответил, правда ли гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон планировал купить команду из MotoGP.
«После того, как мы объявили о приобретении прав на показ MotoGP, нам сразу же позвонили люди и сказали, что хотят купить команду. Среди них был и Льюис Хэмилтон. Они увидели, что произошло в Формуле 1 и рассчитывают на повторение в MotoGP. Нам звонили крупные дистрибьюторы и говорили о том, что хотят участвовать. И, к сожалению, мне пришлось отказать им, пока не получим одобрение ЕС, но мы бы с удовольствием обсудили это, как только получим его», — приводит слова Маффея Motorsport.