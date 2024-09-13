Леклер выиграл вторую практику Гран-при Азербайджана

Монегаск Шарль Леклер из команды Ferrari выиграл вторую практику Гран-при Азербайджана, который является 17-м этапом чемпионата «Формулы-1». Об этом сообщается на сайте соревнований.

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Спортсмен преодолел лучший круг за одну минуту 43,484 секунды. Второе место занял пилот Red Bull мексиканец Серхио Перес. На третьем месте расположился британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Действующим чемпионом «Формулы-1» является нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull.

Ранее Евросоюз исключил из санкционного списка российского гонщика Никиту Мазепина. Спортсмен подавал иск о снятии санкций в апреле 2023 года, после того как с ним расторгла контракт американская команда «Формулы-1» Haas.